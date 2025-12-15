Глава СКР потребовал доклад по делу о смерти ребенка в больнице на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в больнице на территории Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным из соцмедиа, на Кубани после многочасового ожидания помощи в больнице умер ребенок. Отмечается, что это третий подобный случай смерти младенца в этом медицинском учреждении.

Следователи региона расследуют уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе дела.

Алина Зорина