Глава СКР потребовал доклад по делу о смерти ребенка в больнице на Кубани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в больнице на территории Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным из соцмедиа, на Кубани после многочасового ожидания помощи в больнице умер ребенок. Отмечается, что это третий подобный случай смерти младенца в этом медицинском учреждении.
Следователи региона расследуют уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе дела.