Жизни и здоровью отравившихся газом на кубанском заводе ничего не угрожает
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту появившейся ранее в СМИ информации об отравлении газом на заводе в Ленинградском районе Кубани. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе надзорного органа, с пострадавшими все в порядке, угрозы их жизни и здоровью нет.
Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что на сахарном заводе в Ленинградском районе произошел выброс токсичного газа, в результате которого пострадали пять человек. Как заявлялось, всех пострадавших госпитализировали.
Обстоятельства произошедшего и причины утечки устанавливаются.