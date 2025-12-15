Жизни и здоровью отравившихся газом на кубанском заводе ничего не угрожает

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту появившейся ранее в СМИ информации об отравлении газом на заводе в Ленинградском районе Кубани. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе надзорного органа, с пострадавшими все в порядке, угрозы их жизни и здоровью нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что на сахарном заводе в Ленинградском районе произошел выброс токсичного газа, в результате которого пострадали пять человек. Как заявлялось, всех пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего и причины утечки устанавливаются.

Вячеслав Рыжков