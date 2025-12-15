Экспорт чая из Краснодарского края снизился на 5,2%

За девять месяцев 2025 года Краснодарский край экспортировал около 100 т чая, это на 5,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ

В основном поставки чая осуществлялись в Казахстан и Беларусь. Продукцию также экспортировали на территорию Абхазии и Узбекистана.

По данным министерства, в 2025 году на территории Краснодарского края сбор чая сельскохозяйственными организациями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и ИП достиг 262,5 тыс. т. Это на 9% меньше, чем в 2025 году, когда объем достиг 288,6 тыс. т.

Алина Зорина