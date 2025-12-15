КТК получит два новых причала в январе 2026 года

Власти Казахстана ускорили поставку двух новых выносных причальных устройств для Каспийского трубопроводного консорциума после атаки беспилотника на морской терминал. Оборудование доставят в январе вместо запланированного апреля, сообщает ТАСС ссылкой на министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова.

Фото: cpc.ru

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов заявил о закупке двух новых ВПУ в ОАЭ. По его словам, речь идет о сложном технологическом оборудовании с очень большим тоннажем.

Как отметил господин Аккенженов, устройства необходимо доставить непосредственно до места монтирования в порт Новороссийск. Изначально доставка планировалась в апреле, но сейчас власти ожидают получения устройства в январе.

29 ноября безэкипажный морской катер атаковал морской терминал КТК. В результате удара повреждено ВПУ-2, восстановление которого невозможно — образовалась пробоина размером три на два с половиной метра.

Через КТК проходит более 80% поставок нефти Казахстана. Разрушение части инфраструктуры консорциума может привести к снижению экспорта нефти из республики в 2026 году.

Анна Гречко