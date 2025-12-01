Главные новости за 1 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «вопиющим случаем» атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Утром 29 ноября украинские беспилотные катера атаковали объекты КТК, включая выносное причальное устройство ВПУ-2.

С начала 2025 года в городской бюджет Краснодара собрали более 37,3 млрд руб. собственных доходов. Сейчас годовой план по доходам выполнен на 90,3%. Темп прироста доходов по сравнению с 2024 годом составил 12,5%.

После завершения реконструкции общая площадь циркового здания в центре Краснодара составит почти 23,7 тыс. кв. м. Общая вместимость здания предусмотрена на 1,8 тыс. мест.

Количество поврежденных домов в результате атаки БПЛА в Северском районе увеличилось до 19. В муниципалитете заявили о готовности предоставить необходимую помощь владельцам пострадавшего жилья.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев проинспектировал ремонтные работы на Фадеевском путепроводе в Краснодаре. Сейчас на мосту введено частичное ограничение дорожного движения. После ремонта две полосы Фадеевского путепровода откроют к сентябрю 2026 года, а полностью работы завершат до конца следующего года.

Экспорт нефти из Казахстана может снизиться из-за атак на инфраструктуру КТК. Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о выходе из строя одного из трех выносных причальных устройств в акватории Новороссийска после атаки безэкипажного катера.

Отели, санатории и другие места размещения в Республике Крым забронированы почти на 50% на новогодние каникулы. Глава республики заявил, что многие курортные города Крыма — Ялта, Алупка, Евпатория, Саки — лидируют по спросу в новогодние праздники.

Жителям Краснодарского края потребуется в среднем пять лет и четыре месяца, чтобы накопить 2,5 млн руб. на первый взнос по ипотеке. Кубань заняла 75-е место среди регионов РФ по доступности накопления первоначального взноса, годом ранее регион был на 74-м месте.

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь была ранена 15-летняя девочка в парке Победы. Ночью врачи провели ряд операций для стабилизации состояния пострадавшей.

Государственная дума готовится рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского. Парламентарий подал заявление о сложении мандата, которое планируется обсудить на заседании Совета думы 1 декабря, а затем — при одобрении — вынести на пленарное заседание 2 декабря.