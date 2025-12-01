Песков назвал атаку на терминал КТК в Новороссийске «вопиющим случаем»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Об этом сообщает РБК.

«Это вопиющий случай, потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием»,— прокомментировал господин Песков.

Утром 29 ноября украинские беспилотные катера атаковали объекты КТК, включая выносное причальное устройство ВПУ-2. В результате дальнейшая эксплуатация объекта стала невозможной. Погрузочные операции были остановлены, танкеры отведены за пределы акватории терминала. Пострадавших нет.

По предварительным данным, разлива нефти в Черное море не произошло. Ведется экологический мониторинг и отбор проб воды.

30 ноября МИД Казахстана выразил протест в связи с атакой на инфраструктуру КТК в Новороссийске, назвав ее уже «третьим нападением на гражданский объект, функционирование которого гарантировано международным правом».

Ранее, 17 февраля 2025 года, украинские военные атаковали насосную станцию «Кропоткинская», являющуюся частью инфраструктуры КТК. В мае после восстановительных работ станция была введена в эксплуатацию.

В сентябре городской офис АО КТК-Р получил повреждения после дневной атаки украинских беспилотников на Новороссийск. Два сотрудника получили ранения различной степени тяжести.

Ночью 25 ноября 2025 года административный корпус морского терминала КТК также пострадал в результате удара беспилотника. Грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались. Отгрузку нефти морской терминал КТК возобновил 26 ноября.

КТК — международная нефтетранспортная организация с участием компаний России, Казахстана и иностранных добывающих корпораций. Консорциум создан для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км; соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске и является одним из ключевых маршрутов экспорта казахстанской нефти.

Анна Гречко