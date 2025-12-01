В Севастополе 15-летняя девочка получила тяжелые ранения при атаке ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь была ранена 15-летняя девочка в парке Победы. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Ночью врачи провели ряд операций для стабилизации состояния пострадавшей. Главный врач больницы №5 поддерживает постоянную связь со специалистами Российского детского клинического центра (РДКБ). В случае успешной стабилизации девочку планируется транспортировать в Москву для дальнейшего лечения.

Отмечается, что ранение произошло осколками от сбитой воздушной цели. Медиками ведется круглосуточное наблюдение за состоянием пострадавшей.

Анна Гречко