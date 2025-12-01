Площадь цирка Краснодара после реконструкции составит 23,7 тысячи кв. м

После завершения реконструкции общая площадь циркового здания в центре Краснодара составит почти 23,7 тыс. кв. м. Общая вместимость в здании предусмотрена на 1,8 тыс. мест. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе департамента строительства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот с презентации Фото: Скриншот с презентации

После реставрации в здании краснодарского цирка будет два основных блока — это подземная парковка и сам цирк, состоящий из концертного зала и административных помещений. Среди них будет кассовый вестибюль, касса, кабинеты администрации и обслуживающего персонала, входной вестибюль, гардеробы, фойе, залы ожидания и буфеты с производственными помещениями. Также предусмотрен современный зрительный зал, манеж и амфитеатр, медицинский пункт экстренной помощи, туалеты, в том числе для маломобильных посетителей, и специальная комната матери и ребенка.

Кроме того, в отремонтированном здании предусмотрен демонстрационный комплекс помещений для животных и артистов, в котором будут комнаты для разных видов животных, конюшни, шорники, а также места для хранения корма и подстилки. Будут организованы помещения для ветеринарии с санитарными зонами, для утилизации отходов, кормокухня с оборудованием и хранением продуктов, уборные, раздевалки для артистов и персонала и технические службы. Здание цирка имеет три надземных этажа, один встроенно-пристроенный подземный этаж и технический, расположенный под частью здания.

Для посетителей будет работать два обеденных зала общей вместимостью 104 места. Дополнительно предусмотрен зрительский буфет. На данном этапе проекта не планируется создание отдельных фудкортов или специализированных торговых точек.

По данным краевого департамента, запланировано строительство подземной парковки. Автостоянка будет оборудована на 192 машино-места.

Алина Зорина