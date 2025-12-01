На Кубани для накопления первого взноса по ипотеке потребуется более 5 лет

Жителям Краснодарского края потребуется в среднем пять лет и четыре месяца, чтобы накопить 2,5 млн руб. на первый взнос по ипотеке. Об этом сообщается в рейтинге «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Кубань заняла 75-е место среди регионов РФ по доступности накопления первоначального взноса, годом ранее регион был на 74-м месте. На строчку выше оказалась Адыгея, жителям республики для накопления 1,8 млн руб. потребуется в среднем 5 лет и 3 месяца.

Для сравнения, быстрее всего накопить на ипотеку удастся в Ханты-Мансийском автономном округе (1 год 6 месяцев), Ямало-Ненецком автономном округе (1 год 8 месяцев) и Чукотском автономном округе (2 года).

В «аутсайдерах» по этому показателю оказались Чеченская Республика (9 лет), Дагестан (9 лет) и Крым (8 лет 9 месяцев). В среднем по России на накопление 2,2 млн руб. уйдет 3 года и 4 месяца.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что только 6,6% работающих жителей Краснодарского края способны накопить первоначальный взнос по ипотеке за два года.

Нурий Бзасежев