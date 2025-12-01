Госдума готовится рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата Вороновского

Государственная дума готовится рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, парламентарий подал заявление о сложении мандата, которое планируется обсудить на заседании Совета думы 1 декабря, а затем — при одобрении — вынести на пленарное заседание 2 декабря.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее нижняя палата лишила депутата фракции «Единая Россия» неприкосновенности. В отношении господина Вороновского может быть возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Следствие предполагает, что он мог получить 25 млн руб. от строительной компании из Дагомыса. Сам депутат заявил, что намерен доказывать свою невиновность и сотрудничать со следствием; он также передал свой загранпаспорт.

Анатолий Вороновский был избран в Госдуму VIII созыва по списку «Единой России» от Краснодарского края. До перехода в федеральную политику занимал должности заместителя, а затем советника губернатора региона в 2019–2021 годах.

Вячеслав Рыжков