Губернатор Кубани проинспектировал ремонт на Фадеевском путепроводе в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинспектировал ремонтные работы на Фадеевском путепроводе в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По его словам, началом разрушения Фадеевского путепровода стало столкновение большегруза с опорой, после этого пошли трещины на основной части строения. Промедление могло бы привести к тому, что мост в любой момент упал бы на федеральную трассу М-4 «Дон».

«Мы не могли дальше тянуть и подвергать опасности людей, которые ежедневно пользуются этим мостом, поэтому начали его масштабную реконструкцию. Учитывая открытие аэропорта и увеличение пассажиропотока в этом микрорайоне, необходимо оперативно и качественно провести капитальный ремонт с минимальными неудобствами для жителей и гостей»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что ремонтные работы на объекте должны проводиться без перерывов. Он поручил мэру Краснодара Евгению Наумову ежедневно контролировать процесс реконструкции, а также обеспечить необходимое количество специалистов и техники. Главе краевого центра также будет нужно оперативно реагировать на возможные недоработки и поддерживать связь с жителями этого микрорайона.

Сейчас на мосту введено частичное ограничение дорожного движения. Ведут устройство опорных стен, буронабивных свай, начались демонтажные работы. Подрядчик заявил, что после ремонта две полосы Фадеевского путепровода откроют к сентябрю 2026 года, а полностью работы завершат до конца следующего года.

С 6 по 20 декабря в качестве эксперимента путепровод планируют закрыть полностью. По словам вице-губернатора региона Евгения Пергуна, это позволит проверить логистику и удобство альтернативного маршрута, а также внести корректировки. Он отметил, что на другом маршруте изменят режим работы светофоров по улицам Уральская и Бородинская, а также запретят левый разворот при движении от поселка Знаменского к Новознаменскому. Промышленную технику перенаправят через промышленную зону, а въезд на территорию аэропорта организуют со стороны улицы Аэропортовской и выезд с улицы Бершанской.

Фадеевский путепровод является одним из главных транспортных объектов Краснодара. Капитальный ремонт моста проводят в рамках реализации программы комплексного развития дорожной сети краевой столицы. На реконструкцию предусмотрено более 2,5 млрд руб.

Алина Зорина