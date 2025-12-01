Экспорт нефти из Казахстана может снизиться из-за атак на инфраструктуру КТК

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о выходе из строя одного из трех выносных причальных устройств в акватории Новороссийска после атаки безэкипажного катера. Поврежденное ВПУ-2 признано непригодным к дальнейшей эксплуатации. В момент инцидента на устройстве не находился танкер, а в шлангах отсутствовала нефть. Это уже третья атака на объекты КТК за последнее время: ранее сообщалось о повреждении нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» и административного офиса компании в Новороссийске.

По данным собеседников «Ъ», консорциуму предстоят значительные расходы на подъем поврежденной конструкции и, вероятно, ее демонтаж. Стоимость нового ВПУ аналогичного типа оценивается в $80–120 млн. В КТК уточняют, что производство устройств, намеченных к замене в 2026 году, близится к завершению; их монтаж может занять несколько месяцев, и полный комплекс из трех ВПУ сможет работать не ранее середины следующего года.

Ситуацию осложняет то, что ВПУ-3 на момент атаки проходило плановый ремонт по замене шлангов, сроки которого зависят от погодных условий. В консорциуме допускали, что эти работы могут затянуться до двух месяцев. В результате экспортные мощности КТК в ближайший период окажутся ограниченными: даже при работе двух устройств консорциум, по оценкам источников, не сможет избежать снижения отгрузки нефти в декабре и в первом полугодии 2026 года. Всего через КТК проходит около 80% экспортируемой Казахстаном нефти.

Казахстанский МИД выразил протест, охарактеризовав произошедшее как инцидент, наносящий ущерб двусторонним отношениям с Украиной, и ожидает от Киева мер по предотвращению подобных событий. Министерство энергетики страны заявило об активизации плана по перенаправлению сырья на альтернативные маршруты, однако, по оценкам экспертов, такие поставки будут обходиться значительно дороже. В частности, прокачка по маршруту Баку—Тбилиси—Джейхан почти втрое выше стоимости транспортировки через КТК.

По словам экспертов, в ближайшее время Казахстан сможет компенсировать снижение отгрузки за счет резервуаров емкостью около 1 млн тонн, однако позже будет вынужден корректировать добычу. На фоне нестабильности в Черном море и участившихся атак на торговые суда аналитики допускают рост ставок фрахта и дальнейшие перебои в работе экспортной инфраструктуры региона.