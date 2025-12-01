Отели и санатории Крыма забронированы на 50% к новогодним праздникам

Отели, санатории и другие места размещения в Республике Крым забронированы почти на 50% на новогодние каникулы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 1 декабря в Крыму стартовала сезонная акция «Новый год в Крыму как дома», направленная на популяризацию зимнего отдыха и оздоровления на полуострове в период новогодних и рождественских каникул. На туристическом портале Крыма собрана информация о праздничных мероприятиях и локациях для семейного отдыха: резиденциях Деда Мороза, городских елках и ледовых катках, новогодних программах гостиниц и санаториев, афишах театров.

Всего будет представлено порядка 300 различных мероприятий в городах и поселках. Как отметил Сергей Аксенов, особое внимание в этом году уделено гастрономическим особенностям Крыма. Туристы смогут выиграть подарки, приняв участие в квесте по ресторанам с уникальным новогодним меню на основе крымской кухни.

«Гостей готовы принять 330 круглогодичных средств размещения, 65 из которых — санатории. Места размещения на Новый год забронированы уже почти на 50%»,— написал господин Аксенов.

Глава республики добавил, что многие курортные города Крыма — Ялта, Алупка, Евпатория, Саки — лидируют по спросу в новогодние праздники.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Крыму более 1,1 тыс. объектов размещения вошли в единый федеральный реестр классифицированных средств размещения.

Анна Гречко