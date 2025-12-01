С начала года в бюджет Краснодара поступило 37,3 млрд рублей

С начала 2025 года в городской бюджет Краснодара собрали более 37,3 млрд руб. собственных доходов. Итоги исполнения плана обсудили на аппаратном совещании, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сейчас годовой план по доходам в Краснодаре выполнен на 90,3%. Темп прироста доходов по сравнению с 2024 годом составил 12,5%. Как рассказал директор департамента финансов Александр Чулков, всего с января в местный бюджет поступило почти 77,5 млрд руб. По его данным, наибольший удельный вес в структуре доходов городского бюджета имеют: налог на доходы физических лиц — 39%; налоги на совокупный доход — 26,5%; земельный налог — 7%; налог на имущество физических лиц — 6,9%.

Расходы городского бюджета достигли 79,5 млрд руб. Социальная сфера Краснодара остается в приоритете, на нее направлено более 43,4 млрд руб. — 54,6% от общей суммы расходов. На дорожное хозяйство выделили 5,3 млрд руб., на жилищно-коммунальное хозяйство — 8,6 млрд руб., в том числе 3,2 млрд руб. на благоустройство, на капитальное строительство в краевом центре направили 12,9 млрд руб.

Зорина Алина