Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число поврежденных домов в Северском районе после атаки БПЛА выросло до 19

Количество поврежденных домов в результате атаки БПЛА в Северском районе увеличилось до 19. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Комиссии завершили обход всех пострадавших домов на территории поселка Ильского. Специалисты подтвердили повреждения еще по трем адресам. В зданиях разбиты стекла и пробиты навесы.

На месте работают оперативные и экстренные службы. В муниципалитете заявили о готовности предоставить необходимую помощь владельцам пострадавшего жилья.

Алина Зорина

Новости компаний Все