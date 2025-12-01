Число поврежденных домов в Северском районе после атаки БПЛА выросло до 19
Количество поврежденных домов в результате атаки БПЛА в Северском районе увеличилось до 19. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Комиссии завершили обход всех пострадавших домов на территории поселка Ильского. Специалисты подтвердили повреждения еще по трем адресам. В зданиях разбиты стекла и пробиты навесы.
На месте работают оперативные и экстренные службы. В муниципалитете заявили о готовности предоставить необходимую помощь владельцам пострадавшего жилья.