Скромное обаяние биометрии

Биометрические технологии развиваются в России на протяжении последних нескольких лет. Государство активно поддерживает это направление, запуская новые процессы и увеличивая базу данных Единой биометрической системы (ЕБС). При этом не все, опасаясь утечки данных, выражают готовность оплачивать покупки и проезд в метро «улыбкой» или подтверждать личность отпечатком пальца. Эксперты рассказывают, как биометрия завоевывает доверие клиентов — кнутом или все же пряником.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рост ударными темпами

Заместитель генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) — оператора ЕБС Евгений Семенов заявляет, что Россия уже сейчас опережает западные страны по уровню внедрения биометрии. По данным эксперта, 10 тыс. торговых точек по всей стране оснащены биометрическими терминалами, а в ЕБС ежедневно регистрируются около 15 тыс. человек — в 10 раз больше, чем в апреле 2024 года.

Директор Центра консалтинга Angara Security Александр Хонин отмечает, что, несмотря на активно проводимую государством политику по интеграции биометрических технологий и привлечению как можно большего числа клиентов, популярность подобных систем по-прежнему не так высока. На сегодняшний день регистрацию в ЕБС прошло более 6 млн человек. К ним, по разным оценкам, может прибавиться до 4 млн из 20 млн клиентов банков, чьи данные станут доступны после снятия Минцифры ограничения на использование биометрии. Таким образом, биометрическими технологиями в стране будет охвачено только 8–9% взрослого населения. Генеральный директор компании «Мультикарта» (входит в ИТ-холдинг Т1) Владимир Теряев при этом подчеркивает, что больше половины текущих клиентов ЕБС зарегистрировались в сервисе за последние 12 месяцев.

Бизнес прощупывает почву

Эксперты сходятся на том, что наибольшее распространение биометрия имеет в государственном секторе. Здесь главное «место силы» биометрии — портал «Госуслуги» и система цифровых паспортов. Среди коммерческих сервисов биометрия активнее всего развивается в финансовом секторе, при удаленной идентификации и обслуживании клиентов, в телекоммуникациях, при оформлении сим-карт. Господин Семенов выделяет также развитие биометрии в транспорте, при оплате проезда в метрополитене и при проходе в аэропорты без предъявления паспорта; в ритейле, при оплате «улыбкой» и подтверждении возраста для покупки товаров с возрастным ограничением; в промышленности и на объектах инфраструктуры, при контроле рабочего времени и проверках доступа.

Господин Теряев отмечает существенный рост популярности оплаты покупок с помощью биометрии. По данным эксперта, за 2024 год было совершено около 33 млн покупок на общую сумму 21,6 млрд рублей. При этом только за первую половину 2025 года россияне совершили 37,5 млн платежей на сумму почти 30 млрд рублей.

С марта 2025 года оплата проезда лицом была полноценно введена на станциях метро «Площадь Восстания» и «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге. Позднее возможность такой оплаты появилась еще на двух станциях — «Приморской» и «Новочеркасской». В московском метрополитене биометрическая оплата проезда действует с 2021 года и уже покрывает все станции столичной подземки. Однако господин Хонин отмечает, что технология не пользуется большой популярностью. По данным столичного Дептранса, ежедневно с помощью биометрии проезд оплачивают 160 тыс. человек, что составляет около 5% от общего пассажиропотока (8–9 млн пассажиров в сутки).

По словам директора по развитию компании «Биометрические технологии» Григория Улькина, применение биометрии в бизнесе по-прежнему не является массовым. В первую очередь эксперт связывает это с высокими требованиями регулятора, которые не всегда могут выполнить даже представители среднего бизнеса. Однако низкое развитие биометрии в этом секторе означает, что потенциал технологии остается высоким и почти нераскрытым. Генеральный директор компании «Стеллар» Елена Титова тоже считает, что сегодня уровень интеграции биометрии в различных сферах очень неоднороден и варьируется от пилотных решений до полностью автоматизированных процессов. Тем не менее эксперт указывает на устойчивую динамику и повышенный интерес со стороны бизнеса, особенно в сегментах, где критически важны безопасность и скорость идентификации.

Руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин одним из наиболее популярных видов биометрии называет распознавание лица. По словам эксперта, этот метод пользуется наибольшей востребованностью из-за удобства, высокой скорости и бесконтактной работы. Также активно, преимущественно в кол-центрах и банковской сфере, используется голосовая биометрия. Она позволяет идентифицировать клиентов по голосу без необходимости ввода пароля. Однако самым надежным видом Константин Ларин считает дактилоскопию — распознавание отпечатков пальцев. При этом надежность компенсирует недостатки системы в виде необходимости физического взаимодействия и ограничения в использовании при определенных условиях.

Недоверие к гарантиям

Главной проблемой развития систем биометрии остается недоверие клиентов к подобным технологиям. Господин Хонин в качестве причин такой реакции выделяет попытки принудительного внедрения биометрии госструктурами, опасения, что биометрия используется для излишнего контроля за гражданами, и невысокий уровень цифровой грамотности населения. В качестве примера эксперт приводит штрафы по камерам видеонаблюдения в начале вспышки пандемии COVID-19, а также массовые случаи отзыва биометрии накануне введения ее обязательной передачи банками в ЕБС летом 2023 года. Несмотря на опасения граждан, отмечает Александр Хонин, действующее законодательство в виде 152-ФЗ «О персональных данных» регулирует работу операторов биометрических данных, а за утечку персональных данных, в зависимости от серьезности, грозит ответственность от штрафов до уголовного срока.

Евгений Семенов утверждает, что со временем недоверие к биометрии существенно снижается. Так, в 2023 году только 23% респондентов положительно высказались о технологии, а в 2024-м это число выросло до 46%. Сегодня, по его словам, базовым принципом работы ЕБС является добровольность: человек сам передает данные, которые считает нужными, и определяет, где и при каких условиях они будут использоваться.

Константин Ларин считает, что проблема недоверия населения к биометрии также решается за счет прозрачности сервисов. Компании информируют пользователей о том, как и где они собирают, обрабатывают и хранят биометрические данные. Помочь может и обеспечение кибербезопасности: для защиты персональных данных внедряются передовые технологии, такие как блокчейн и гомоморфное шифрование.

Технологии недалекого будущего

В качестве перспективных видов биометрии Елена Титова выделяет поведенческую и эмоциональную биометрию. Подобные системы пока только проходят исследования и пилотную фазу, но эксперт считает, что за этими технологиями будущее. Такие методы могут быть востребованы в образовании, HR и клиентском сервисе. Эти технологии могут интегрироваться с искусственным интеллектом, который будет считывать эмоциональное состояние и паттерны поведения. Эксперт также предсказывает рост популярности мультифакторной биометрии — сочетания нескольких ее методов (например, лицо + голос) для повышения надежности операции.

Как отмечает Евгений Семенов, уже сейчас биометрия начинает все больше использоваться в юридических вопросах: подаче заявлений, подписании договоров, подтверждении платежей. Эта отрасль, вероятно, продолжит активно развиваться, пока не станет повседневным инструментом, как паспорт или СНИЛС. Среди трендов, которые уже сейчас определяют развитие биометрии и станут основополагающими в будущем, Григорий Улькин выделяет упрощение доступа к государственным и частным услугам, а также развитие экосистемы коммерческих биометрических систем под надзором государства.

Андрей Кащавцев