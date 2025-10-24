Из последних лошадиных сил

Введенная прошлой осенью шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года обеспечила предсказуемость авторынку, но ненадолго. Объявленные недавно изменения правил расчета платежа, увеличивающие нагрузку на электромобили и гибриды, а также на машины, импортируемые физлицами, привели к ажиотажному спросу, за которым традиционно последует спад. Дилеры указывают на сложность работы в условиях подобных «качелей», а эксперты — что привлечь китайские концерны к локализации в РФ удается далеко не всегда. Как в России прижился утильсбор — разбирался “Ъ”.

Рассчитанная до 2030 года шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей в РФ действует уже более года. Ежегодно с 1 января ставка будет увеличиваться на 10–20%, что, по расчетам Минпромторга, добавит отрасли стабильности и в том числе создаст прогнозируемые условия для реализации совместных промышленных проектов и локализации производства в России.

Впрочем, несмотря на утверждение долгосрочной стратегии, в сентябре Минпромторг анонсировал изменение правил расчета платежа (см. “Ъ” от 15 сентября), вызвав ажиотаж на авторынке.

По новым правилам утильсбор будет уплачиваться исходя не только из объема двигателя и года выпуска машины, но и мощности.

Изменения также коснутся физлиц, ввозящих машины для личного пользования: для них льготные коэффициенты продолжат действовать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил.

Расчет утильсбора на основании одного показателя — объема двигателя — для таких машин теряет актуальность, поясняли необходимость изменений в «Объединении автопроизводителей России». Корректировка механизма расчета необходима и для пресечения серого бизнеса, когда физлицами для коммерческой продажи привозятся дорогостоящие автомобили с небольшим объемом турбодвигателя и электрическими, гибридными силовыми установками.

На новостях о нововведениях продажи новых легковых машин в сентябре, по данным «Автостата», подскочили до 122,66 тыс. штук, что стало лучшим результатом этого года. Стабилизирующий фактор предсказуемой индексации был, по сути, нивелирован: выросший спрос на автомобили, напоминает собеседник “Ъ”, снова привел к заторам на пограничных пропускных пунктах. В результате в правительстве предложили перенести срок вступления новых правил в силу на месяц, до 1 декабря.

Автомобильные горки

Для дилеров, согласно опросу “Ъ”, с введением ежегодной индексации ситуация на авторынке более предсказуемой не стала: в большей степени на нее влияют другие факторы, в частности доступность кредитов и покупательская способность населения. Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает, что в 2025 году месяцы получились «очень рваными» по объему продаж. «В одном это может быть 80 тыс. новых автомобилей, в другом — 122 тыс. штук. Очень большая разница в объемах»,— рассказывает топ-менеджер.

Помимо утильсбора, добавляет господин Иванов, на рынок давили высокая ключевая ставка, ситуация с затовариванием складов и клиентские настроения, меняющиеся с появлением сообщений о возможном возвращении ушедших из РФ брендов. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский говорит, что фактор утильсбора больше влияет на производственные программы китайских автопроизводителей, чем на российских автодилеров.

«Вопрос со ставками утильсбора еще более запутан, чем вопрос с пенсионными накоплениями. То есть очевидно, что тренд на повышение сохранится, но, какими будут реальные сборы через год, полтора или три, никто вам точно не скажет»,— замечает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.

На рынке наблюдается не стабильность, рассуждает топ-менеджер, а «качели», вызванные информацией об очередной волне повышения. При этом за всплеском и ажиотажем следует спад продаж: это мешает планированию работы, особенно когда наполнение и поддержание склада, учитывая текущую стоимость кредитов, стоит недешево.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» отметили, что индексация утильсбора, хотя и предсказуемая, в январе 2025 года стала одним из факторов, повлиявших на сокращение продаж и снижение импорта. «Задумывалось, что предсказуемость ставок поможет бизнесу планировать работу и обеспечит стабильность рынка. На практике же стабильности не произошло»,— констатируют там. По данным «Автостата», с февраля на рынке фиксируется негативная динамика год к году, по итогам девяти месяцев продажи снизились на 22,4%, до 895,92 тыс. штук.

На фоне «сжатия рынка из-за высоких ставок автокредитования и падения продаж импортных машин» поступления в федеральный бюджет от утильсбора в 2025 году значительно сократились, говорил в мае глава Минпромторга Антон Алиханов. Как сообщал министр финансов Антон Силуанов, доходы по этой статье снизятся на 440 млрд руб. ниже заложенной в бюджет суммы, до 1,1 трлн руб.

Китайский путь

Предсказуемая шкала индексации утилизационного сбора, напоминает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, в том числе должна была стимулировать автоконцерны из КНР локализовать производство в стране. Конфигурация сотрудничества — после неудачного опыта с европейскими концернами — предполагала совместные производства, где контроль должен оставаться у российских бенефициаров. По словам источника “Ъ”, китайские производители на информацию о долгосрочной шкале индексации отреагировали активными переговорами. В итоге по части площадок о кооперации удалось договориться, отмечает господин Кадаков.

Так, «АГР Холдинг» в феврале подписал соглашение о партнерстве с китайской государственной компанией Defetoo по производству автомобилей Tenet (де-факто модели Chery) на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. А выкупивший завод Mercedes в Подмосковье «Автодом», по информации “Ъ”, начал выпуск небольших партий кроссоверов премиум-класса Exeed. Кроме того, в этом году ряд китайских брендов серийно встанет на конвейер «Автотора»: Changan, Omoda и Soueast (согласно Росстандарту, получено «Одобрение типа транспортного средства»). Хотя производители китайских компонентов, которые обеспечили бы высокий уровень локализации, на рынок приходить не спешат, подчеркивает Максим Кадаков.

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге производство до сих пор не перезапущено. Аналогичная ситуация по легковому конвейеру нижегородского автозавода, где до 2022 года собирались машины концерна Volkswagen. По информации “Ъ”, АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) ведет переговоры по организации выпуска машин на этой площадке с китайской Geely (см. “Ъ” от 16 сентября). Впрочем, в ПЛА уверяют, что переговоров по выпуску моделей Geely в России нет.

Также, по данным собеседников “Ъ”, не состоялось широкого сотрудничества с Chery по сборке Xcite на бывшем заводе в Санкт-Петербурге (ныне «Автозавод Санкт-Петербург», по последним данным, принадлежал ФГУП НАМИ). Хотя в сентябре бывший тогда гендиректором завода Иван Миронов говорил, что проект не закрыт, а небольшие объемы производства соответствуют спросу.

Введение долгосрочной шкалы индексации утильсбора не умерило интереса китайских компаний к российскому авторынку, отмечают эксперты. «Никто из крупных китайских брендов не ушел»,— отмечает Максим Кадаков. Хотя есть прецеденты по небольшим игрокам рынка, например марке электромобилей и гибридов Skywell, уточняет он.

Впрочем, планы китайских производителей на этот год все же были скорректированы, добавляет исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, но причина не в утильсборе, а в совокупности экономических факторов, в частности, в высокой ставке ЦБ, что привело к низкому спросу на рынке.

В целом, по мнению эксперта, не исключено, что некоторые китайские бренды не выдержат давления ставок и будут вынуждены уйти из РФ. «Все будет зависеть от рынка»,— уточняет он.

Ценностные перспективы

Как считают опрошенные “Ъ” эксперты, механизм утильсбора достаточно гибкий и может продолжать настраиваться, прикрывая «лазейки», как уже произошло с новыми правилами расчета платежа, заметнее всего затрагивающими сегмент гибридов и электромобилей. Хотя глобальных изменений в механизме утильсбора, вероятнее всего, в ближайшей перспективе не произойдет, полагает Сергей Удалов.

Опрошенные “Ъ” автодилеры подтверждают, что предстоящая в 2026 году индексация утильсбора вкупе с пересмотром правил его расчета приведет к росту цен на машины.

Андрей Ольховский напоминает, что стоимость импортных автомобилей диктуют дистрибуторы и за рост цен при новых сборах будет платить конечный клиент. По прогнозу топ-менеджера, в начале следующего года цены на сегмент NEV (электромобили и гибриды) вырастут на 15–20%, а на бензиновые машины с пробегом — на 5–27% в зависимости от модели. Господин Иванов полагает, что в целом ценники на машины в январе увеличатся в рамках роста инфляции: в пределах 8%. В первом квартале 2026 года в «Автостате» ожидают провал продаж.

По мнению Дениса Мигаля, стоимость новых машин, особенно на модели с мощными двигателями, может вырасти на 10–20% в зависимости от сегмента и типа автомобиля. «Цены на вторичном рынке также подвержены влиянию изменений в утильсборе, однако не так существенно — до 5%, поскольку спрос смещается в сторону уже ввезенных автомобилей, растаможенных по прежним ставкам»,— добавляет он.

Наталия Мирошниченко