Переобуваться себе дороже

Подготовка к зиме подорожала: автомобильные шины заметно выросли в цене. По данным Национального агентства промышленной информации, с осени 2023 года их стоимость увеличилась почти на треть. Теперь комплект зимней резины для легкового автомобиля в среднем обходится в 28 тыс. руб. В чем причина роста цен? Об этом — Станислав Крючков.

С приближением холодов многие автовладельцы начинают задумываться о сезонной смене шин. Но пока погода позволяет, столичные водители не спешат менять летнюю резину. Однако с первыми заморозками у шиномонтажных мастерских выстроятся очереди, и специалисты советуют заранее заложить в бюджет повышенные расходы не только на замену, но и на саму резину. При этом рост цен проявляется неравномерно, рассказала директор компании по ремонту автомобилей «Автосвита» Мария Посеницкая: «Корейские бренды, причем очень неплохие, подорожали незначительно, в пределах 10%. А вот продукция тех производителей, которых коснулись санкции и которые все-таки к нам прорываются разными путями, подорожала существенно, от 40 до 60%. Есть еще очень большой рынок китайской резины, но она пока доверия не вызывает, и ее мало кто заказывает и ставит».

Основная причина роста цен — дефицит. Это ключевой фактор, который отмечают эксперты. Китайские поставщики пока не смогли полностью заместить объем ушедших европейских брендов. При этом ощущается нехватка как импортной, так и российской продукции. Кроме того, есть сложности и с адаптацией под нестандартные размеры колес, рассказал член Объединенного союза автоэкспертов Антон Носов: «Производство не справляется, объемов импорта тоже недостаточно.

Даже шин Ikon, которые производят в России, тоже не хватает. А если что-то и привозится, то окольными путями, что сказывается на цене. Та же самая ситуация, как и с запчастями.

Кроме того, есть же разница в радиусе. Привезли, например, Volkswagen Tiguan из Китая, а у него нестандартный размер покрышек. Их приходится искать. Для R21 на шипах на выбор, по сути, есть только две модели. Многие берут даже б/у покрышки, которые ввозят из Японии или Европы».

В результате общая подготовка автомобиля к зиме, включающая покупку и замену шин, подорожала на 11%. Отдельные категории товаров и вовсе стали дороже почти на 20%, рассказывал “Ъ FM”. Есть и более конкретные причины роста цен — неурожай натурального каучука в странах Юго-Восточной Азии. А выпуск синтетического — сократился из-за подорожания нефти и перебоев на НПЗ, рассказал автоэксперт Сергей Данилов: «Дорожает добыча нефтепродуктов и их переработка, логистика. Соответственно, идет подорожание всего рынка. Рост на спросе не сильно отражается. Есть люди, которые готовы переплатить за бренд порядка 200 тыс. руб. за комплект резины, главное, чтобы он был в наличии. А кто-то на своем опыте опробовал китайскую резину, более чем доступную по цене — 35 тыс. руб. за комплект 20-го радиуса, и она прекрасно себя показала».

Найти хорошие шины по адекватной цене этой осенью сложнее, чем свободное парковочное место в центре Москвы в час пик, иронизируют эксперты. Цена на разину тоже только растет: сейчас зимние покрышки в среднем стоят около 28 тыс. руб. А год назад, по данным агентства Промышленной информации, они были дешевле на 9% .

Светлана Белова, Ангелина Зотина