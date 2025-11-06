В поисках новых рынков

Россия активно наращивает поставки минеральных удобрений на внутренний рынок и экспорт, несмотря на ограничительные меры со стороны Евросоюза. Но даже на фоне высокого спроса цены в ключевых странах сбыта снижаются почти на все виды продукции, а в России остаются замороженными. В дальнейшем конъюнктура химического рынка будет во многом зависеть от действий двух ключевых потребителей — Индии и Китая, отмечают эксперты.

Стоимость основных видов минеральных удобрений на ключевых мировых рынках продолжает падать второй месяц подряд. Так, котировки гранулированного карбамида, наиболее популярного продукта в азотном сегменте, упали с середины сентября к 22 октября на 8,7%, до $368 за тонну на базисе FOB Балтика. Индекс цены приллированного карбамида снизился на 6,8%, до $370 за тонну.

Законодатели цен

Основным фактором влияния на глобальный сектор на данный момент является ситуация на двух крупнейших рынках — Индии и Китая. С одной стороны, участники отрасли карбамида ожидают результатов индийского тендера государственного агентства Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited (RCF) на закупку 2 млн тонн этого продукта. Предлагаемая трейдером цена оказалась ниже ожиданий рынка, что подогрело «медвежьи» настроения, указывают эксперты MMI.

С другой стороны, на цены давит более высокий по сравнению с прошлым годом экспорт из Китая. Так, в январе—сентябре страна отгрузила более 2,8 млн тонн карбамида, что значительно больше 253 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

На рынке фосфорных удобрений также развивается нисходящая тенденция под давлением растущих мировых запасов и доступности удобрений. Индекс цены диаммофоса (DAP) опустился на 7,1% за последние полтора месяца, до $683 за тонну. Аммофос (MAP) подешевел на 12% (до $618 за тонну).

В конце октября Департамент удобрений Индии зафиксировал окончательное преодоление кризиса с поставками в стране, что ознаменовалось резким спадом котировок на базисе. Начиная с августа индийские запасы DAP превышают прошлогодний уровень и находятся на среднемноголетнем уровне, благоприятствуя физической доступности удобрений. В условиях достаточных запасов и низкой доступности удобрений в мире импортеры в Индии могут манипулировать мировыми ценами в собственных интересах, отмечают эксперты MMI.

В перспективе Индия может увеличить объемы закупки удобрений с учетом утвержденных местным правительством в конце октября субсидий NBS на сезон раби-2025/26 (с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года) на фосфорные и калийные удобрения. Предварительные бюджетные потребности оцениваются в $4,3 млрд. Как отмечают в MMI, ставки субсидий на тонну основных марок удобрений в зависимости от содержания в них фосфора и серы увеличились на 5–10% по сравнению с прошлым годом. Там напомнили, что субсидии предоставляются напрямую компаниям по утвержденным и объявленным ставкам для поддержания стабильных розничных цен для фермеров.

При этом в Китае до 1 декабря остается подвешенным вопрос расширения экспортного окна, что может стать ключевым фактором определения траектории дальнейшего движения мировых цен.

На прошлой неделе КНР утвердила квоты на импорт удобрений в 2026 году. Совокупный объем закупок составит 13,65 млн тонн. Из них 3,3 млн тонн придется на карбамид, 6,9 млн тонн — на DAP и 3,45 млн тонн — на комплексные удобрения (NPK). Прием заявок на 2026 год начнется 15 декабря 2025 года, интенсивность их подачи также будет отражаться на конъюнктуре ключевой химической продукции.

Наиболее стабильным сегментом удобрений остается хлористый калий. Его мировые котировки зависят от долгосрочных контрактов поставщиков с Индией и Китаем, на которые ориентируются другие импортеры. Цены текущих договоров — $349 за тонну на базисе CFR Индия и $346 за тонну CFR Китай. По прогнозу MMI, в 2026 году цены контрактов могут снизиться примерно на $10 за тонну.

Коррекция мировых цен на удобрения, которая происходила в последние месяцы относительно летних максимумов, сохраняется и в четвертом квартале 2025 года, в особенности для азотных удобрений, отмечает эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Нина Адамова. Однако с учетом того, что Китай, крупный поставщик азотных и фосфорных удобрений, с 15 октября приостановил экспорт карбамида и DAP, в ближайшие месяцы на рынке стоит ожидать возобновления роста цен, прогнозирует она.

Поставки по-дружески

Россия традиционно является одним из основных поставщиков удобрений на китайский и индийский рынки. По оценке Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2025 году отгрузки в эти страны могут достигнуть совокупно 10 млн тонн. «В Индию мы уже поставили порядка 2,5 млн тонн, то есть мы придем к цифре 5 млн тонн к концу года, это абсолютно рекордные цифры. То же самое касается и поставок в Китай — там приблизительно такая же цифра»,— говорил в сентябре глава ассоциации Андрей Гурьев.

В целом, прогнозируют в РАПУ, Россия может увеличить поставки минеральных удобрений за рубеж до рекордных 45 млн тонн, основная часть которых пойдет в дружественные страны. По итогам прошлого года их доля в российском экспорте удобрений уже достигла 76%.

В то время как отгрузки в Евросоюз, который традиционно был стратегическим рынком сбыта для российской химической продукции (около 5,5 млн год), стабильно снижаются с 2022 года, хотя до 1 июля там не действовали прямые санкции в отношении российских удобрений.

После того как в середине июня 2025 года ЕС утвердил применение пошлин, сейчас тариф составляет €40 за тонну для азотных и €45 за тонну для сложных удобрений дополнительно к уже действовавшей ранее адвалорной пошлине в 6,5%. А в 2028 году ставки вырастут до заградительных отметок €315 и €430 за тонну соответственно.

Внутренние требования

Потеря европейского рынка, уверены эксперты, не станет помехой для увеличения экспорта из России в дальнейшем за счет активного роста спроса со стороны других крупных потребителей, таких как Бразилия и Турция.

В то же время ограничением могут стать утвержденные правительством квоты на вывоз химической продукции с 1 декабря 2025 года до 31 мая 2026 года. Механизм квотирования экспорта удобрений государство применяет с декабря 2021 года для обеспечения внутреннего рынка и в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие в России. Объем действующей до 30 ноября квоты составляет 19,9 млн тонн (в том числе для азотных удобрений — более 12,3 млн тонн, для сложных — более 7,6 млн тонн). Но разрешенный объем экспорта на следующие полгода был снижен до 18,7 млн тонн (из них более 10,6 млн тонн заложено на азотный сегмент, более 8 млн тонн — на сложные удобрения). «Решение позволит наладить бесперебойную работу сельхозтоваропроизводителей, производителей комбикормов и других потребителей, обеспечив достаточный уровень удобрений на внутреннем рынке»,— подчеркивали в правительстве.

В то же время источники «Ъ-Review» на рынке уверены, что, если компании после полного закрытия нужд отечественных аграриев будут готовы увеличить экспорт, объем квот может быть пересмотрен в сторону увеличения, как происходило уже несколько раз.

В РАПУ «Ъ-Review» сообщили, что на середину октября производители удобрений уже закрыли потребность сельхозпроизводителей на весь 2025 год более чем на 88%. В ассоциации напомнили, что с 2013 года, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, поставки на приоритетный для отрасли внутренний рынок выросли в два с половиной раза. «Мы полностью закрываем растущий спрос со стороны российских аграриев. Объем внесения удобрений удвоился — до 77 кг на гектар»,— уточнили там.

Помимо квот на экспорт для стабилизации внутреннего рынка применяется еще одна мера — заморозка цен на удобрения для российских потребителей. И пока на индексацию цен в России производители рассчитывать не могут. Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), несмотря на просьбы участников химического рынка повысить цены хотя бы на уровень инфляции, такой вариант сейчас не обсуждается. Цены на азотные и сложные удобрения для российских аграриев были заморожены в июле 2021 года на фоне сильного роста на внешних рынках, к которым были привязаны внутренние котировки. В соответствии с рекомендациями ФАС предельные цены были проиндексированы в июне (на 5%) и сентябре 2022 года (на 5–10% в зависимости от вида удобрений). Последний раз вопрос повышения цен обсуждался в правительстве весной. За индексацию выступали ФАС, Минэкономразвития и Минпромторг, в то время как Минсельхоз был против.

Благодаря активному росту спроса со стороны внешнего и внутреннего рынков объемы производства удобрений в России продолжат активно расти. По итогам девяти месяцев 2025 года их выпуск увеличился на 4% к аналогичному периоду прошлого года, до 48,9 млн тонн в физическом весе. В том числе производство азотных удобрений за январь—сентябрь увеличилось на 3%, до 21,5 млн тонн, фосфорных и сложных — также на 3%, почти до 14 млн тонн, калийных — на 8%, до 13,4 млн тонн. По итогам года, сообщили «Ъ» в РАПУ, производство может достигнуть исторического рекорда в 65 млн тонн.

В ближайшей перспективе, по оценке аналитического подразделения Rabobank, мировой рынок минеральных удобрений вступает в фазу затяжного спада, в 2026 году глобальный спрос на химическую продукцию продолжит снижаться.

Ключевой причиной негативной динамики аналитики называют высокие цены на удобрения. Как отмечается в исследовании, ключевой индикатор рынка — индекс доступности удобрений (Fertilizer Affordability Index) — продолжает снижаться. «Рост цен подавляет спрос, а рекордные урожаи зерновых и низкие цены на них снижают рентабельность фермеров, вынуждая их экономить на удобрениях»,— отмечается в отчете, опубликованном на прошлой неделе.

На фоне этого, отмечают эксперты, в следующем году на основных рынках сократится потребление карбамида. Рост цен уже подтолкнул фермеров Бразилии переходить на сульфат аммония. В 2025 году глобальный спрос на фосфаты уже упал на 4% и в следующем году эта тенденция усилится, следует из отчета аналитиков.

Тренд не обойдет и наиболее стабильный сегмент калийных удобрений, где потребление восстановилось в прошлом году. Но из-за роста цен и там ожидается разворот к общемировому снижению, которое лишь частично смогут компенсировать планы Бразилии по рекордному импорту в 2026 году.

Ольга Матвеева