Госдума поддержала инициативу ЗСК касающуюся археологии

Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект, отменяющий ограничения на распространение сведений об объектах археологического наследия. Инициатива принадлежала Законодательному собранию Краснодарского края, напомнил председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Спикер кубанского парламента отметил также, что в регионе насчитывается более 15 тыс. объектов археологии, значительная часть которых расположена в прибрежной зоне, где активно ведется строительство. Ранее действующий закон запрещал публикацию информации о местонахождении подобных памятников.

Принятые поправки исключают эти ограничения из федерального закона «Об объектах культурного наследия народов РФ». По замыслу авторов, доступ к данным о расположении археологических памятников позволит участникам строительных и земляных работ заранее учитывать охранные зоны и предотвращать повреждения исторических объектов.

Закон направлен на сохранение археологических находок, защиту культурного наследия от непреднамеренного разрушения, а также на обеспечение информированности граждан, приобретающих земельные участки.

В Законодательном собрании Кубани подчеркнули, что инициатива поддержана на федеральном уровне и станет вкладом в реализацию задач, поставленных президентом Владимиром Путиным по сохранению исторического и культурного наследия страны.

«Благодарен коллегам за поддержку нашей законодательной инициативы. Продолжим совместную работу по реализации задач, которые ставит перед нами Президент России Владимир Владимирович Путин», – написал Юрий Бурлачко.

Вячеслав Рыжков