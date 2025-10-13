Госдума поддержала инициативу ЗСК касающуюся археологии
Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект, отменяющий ограничения на распространение сведений об объектах археологического наследия. Инициатива принадлежала Законодательному собранию Краснодарского края, напомнил председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Спикер кубанского парламента отметил также, что в регионе насчитывается более 15 тыс. объектов археологии, значительная часть которых расположена в прибрежной зоне, где активно ведется строительство. Ранее действующий закон запрещал публикацию информации о местонахождении подобных памятников.
Принятые поправки исключают эти ограничения из федерального закона «Об объектах культурного наследия народов РФ». По замыслу авторов, доступ к данным о расположении археологических памятников позволит участникам строительных и земляных работ заранее учитывать охранные зоны и предотвращать повреждения исторических объектов.
Закон направлен на сохранение археологических находок, защиту культурного наследия от непреднамеренного разрушения, а также на обеспечение информированности граждан, приобретающих земельные участки.
В Законодательном собрании Кубани подчеркнули, что инициатива поддержана на федеральном уровне и станет вкладом в реализацию задач, поставленных президентом Владимиром Путиным по сохранению исторического и культурного наследия страны.
«Благодарен коллегам за поддержку нашей законодательной инициативы. Продолжим совместную работу по реализации задач, которые ставит перед нами Президент России Владимир Владимирович Путин», – написал Юрий Бурлачко.