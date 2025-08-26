«Автогражданке» пересчитают риски

Регулятор планирует внести серьезные изменения в расчет стоимости ОСАГО. Территориальный коэффициент будет увеличен вдвое для высокорисковых регионов, а тарифный коридор впервые с 2022 года будет расширен в обе стороны для обычных авто. По словам экспертов, это позволит увеличить число застрахованных и предложить более точные тарифы.

ЦБ предлагает изменить порядок определения территориального коэффициента, следует из проекта указания, опубликованного на сайте регулятора вечером 25 августа. В регионах, где длительное время наблюдается высокий риск недобросовестных действий в ОСАГО, при расчете стоимости полиса территориальный коэффициент будет вдвое выше базового значения (зависит от региона). Такие регионы Банк России будет определять с учетом их нахождения в высокорисковой зоне. Влияние территориального коэффициента на цену полиса ОСАГО прямое, то есть полисы подорожают вдвое.

По данным «Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» ЦБ, к высокорисковым регионам относятся Республика Ингушетия (с 2019 года) и Новосибирская область (с 2021 года). При этом в первом полугодии 2025 года число таких регионов сократилось вдвое (см. “Ъ” от 25 августа).

По итогам первого полугодия 2025 года объем премий в сегменте ОСАГО составил 155,3 млрд руб., следует из данных Российского союза автостраховщиков. Количество заключенных договоров за этот период — 23 млн. Общая сумма выплат — 115,1 млрд руб.

Кроме того, ЦБ впервые с 2022 года расширил тарифный коридор для обычных автомобилистов — на 15% в обе стороны. Для мотоциклистов расширение составило 40%. Во втором квартале этого года по верхней границе действующего коридора было оформлено 58% классических полисов (без учета краткосрочных) для мотоциклов и 29% полисов для обычных автомобилистов, следует из данных ЦБ. Пересмотр границ необходим для сохранения справедливого ценообразования в условиях роста стоимости запчастей и размера выплат по ОСАГО, поясняет ЦБ. После расширения тарифного коридора страховщики, как и ранее, смогут предлагать опытным и аккуратным водителям полисы по невысоким ценам в связи с более корректной тарификацией для водителей с высокими убытками, указывают там.

По данным ЦБ, средняя выплата для обычных автомобилистов при страховом случае составила 104,5 тыс. руб. При этом в 12 регионах за этот период она превысила 125 тыс. руб. В семи субъектах РФ — Республике Ингушетия, Камчатском крае, Липецкой, Челябинской, Тульской, Смоленской и Брянской областях — отмечен рост этого показателя на 25% и более. В 35 субъектах РФ с общими сборами страховых премий по ОСАГО более 73 млрд руб. (22% рынка) прирост средней выплаты в процентах был выше, чем в среднем по стране, следует из «Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО».

Прежде всего нововведения увеличат число застрахованных. Оба шага повысят доступность полисов ОСАГО для проблемных территорий и категорий транспорта, поскольку страховщики смогут предлагать полисы по рентабельным ценам, ранее недоступным из-за низкого тарифного потолка, уверен страховой эксперт Дмитрий Ванин. Повышение территориального коэффициента позволит страховщикам компенсировать рост убытков, вызванный высокой частотой мошеннических действий, считает аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина. Кроме того, по ее мнению, эта мера создаст стимулы для местных властей активнее бороться с факторами мошенничества.

Страховщики смогут более детально настроить тарифы. У страховых компаний появится больше возможностей тарифицировать клиентов в зависимости от их индивидуальных характеристик и предлагать более аккуратным водителям полисы по более низким ценам, считают в финансовом маркетплейсе «Финуслуги». «Изменения не повлекут увеличения премии у стандартных транспортных средств, у автомобилистов, которые и так ездили неплохо, без аварий, без убытков, а нагрузка по премиям ляжет как раз на плечи более рисково настроенных водителей, в частности водителей мотоциклов. Это логично, ведь они чаще попадают в аварии, выплаты по ним тоже увеличиваются»,— поясняет финансовый эксперт Андрей Бархота. Логика изменений предполагает, что расходы на страховой полис будут больше у тех, кто чаще попадает в аварии, подчеркивают в «Финуслугах».

Юлия Пославская, Елена Ванюшина