За SIM прошу представиться

Операторы связи просят Минцифры упростить правила получения сим-карт для иностранных туристов. Сейчас процесс может занимать до нескольких дней, что делает его слишком неудобным для этой категории абонентов. По оценке источника “Ъ”, около половины туристов стали бы получать сим-карты по упрощенной процедуре, что дало бы дополнительные 1,5 млрд руб. рынку. При этом для иностранных туристов гораздо большей проблемой становится невозможность расплатиться зарубежными банковскими картами.

Операторы связи обсуждают с Минцифры упрощение правил получения сим-карт иностранными туристами, рассказал “Ъ” источник, близкий к крупному оператору связи, и подтвердил еще один собеседник на рынке. По его словам, существующие ограничения для зарубежных туристов слишком сложные и доля туристов-иностранцев в абонентских базах приблизилась к нулю. Он объясняет, что для получения сим-карты сейчас им нужно идти в банк, сдать биометрию, зарегистрироваться на «Госуслугах», и получить СНИЛС, что может занимать от часа (если банк и салон связи рядом) до нескольких дней. При этом, по его словам, туристы предпочитают бесплатный Wi-Fi и не пользуются услугами в роуминге, на чем могли бы зарабатывать операторы.

Собеседник “Ъ” также подчеркивает, что речь идет именно о туристах, а не трудовых мигрантах. И операторы предложили Минцифры упростить закон о связи для них: исключить обязательную сдачу биометрии перед получением сим-карты, так как иностранцы уже сдают отпечатки пальцев и фото лица при въезде в РФ, а также ограничить срок владения сим-картой для туристов временем пребывания в России. То есть сим-карта после определенного срока будет деактивироваться. Источник оценивает, что около половины туристов стали бы получать сим-карты по упрощенной процедуре, что дало бы до 1,5 млрд руб. в год на всех операторов. Тем не менее собеседник на рынке уточняет, что решение этого вопроса зависит от позиции силовых органов. В Минцифры “Ъ” сказали, что находятся «в контакте с операторами связи, рассматриваются разные инициативы», однако конкретных решений еще нет.

В 2024 году после теракта в «Крокус Сити Холле» были приняты новые правила продажи сим-карт для иностранцев, которые значительно ужесточили существовавшую процедуру. Теперь иностранные граждане не могут оформить на себя более десяти сим-карт, а для их получения необходимо сдать биометрию, оформить СНИЛС и зарегистрироваться на «Госуслугах».

«Туроператоры консультируют клиентов, если они хотят получить сим-карту. Однако отдельно таким вопросом они не занимаются. В целом это не главная проблема для иностранных туристов»,— говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. По ее словам, гораздо большим неудобством для иностранных туристов является невозможность оплаты зарубежными банковскими картами. «Любое решение, которое упрощает положение туристов, приветствуется, нам нужен турпоток»,— добавляет она.

По данным ФСБ РФ, с января по июнь 2025 года Россию с туристическими целями посетили 629 тыс. иностранцев. Это на 7,6% больше, чем за шесть месяцев 2024 года, в то время как за первое полугодие 2019 года Россию посетили 1 млн 967 тыс. иностранцев.

Опрошенные “Ъ” операторы связи поддерживают упрощение получения сим-карт для иностранных туристов. «Мы считаем, что это возможно сделать без снижения уровня безопасности, ради которого были разработаны требования»,— говорит представитель «МегаФона». В Т2 надеются, что рынок «найдет решение, которое, с одной стороны, позволит пользоваться связью туристам, с другой — будет учитывать требования безопасности». В «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев.

Пока сами операторы связи по закону не могут собирать биометрию, при этом это могут делать банковские виртуальные операторы связи благодаря своим банкам. Так, представитель «Т-Мобайла» (виртуальный оператор Т-Банка) говорит, что правила получения сим-карт иностранными туристами «полностью адекватны и не нуждаются в упрощении». По его словам, туристы могут сдать биометрию в банке или заказать себе бесплатный «выездной сбор биометрии», а вся процедура займет около 15 минут.

«В свете предстоящей отмены виз для граждан Китая инициатива выглядит перспективной: можно ожидать роста турпотока и спроса на сим-карты»,— говорит директор по продуктам Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко. Он считает, что ограничение срока действия сим-карт «выглядит удачным решением для кратких поездок, снижая риск их использования мошенниками после отъезда владельца». «В идеале процесс должен быть полностью цифровым — оформление eSIM онлайн по скану паспорта и фотографии, с автоматической проверкой данных через сведения, собранные при пересечении границы»,— добавляет он.

Алексей Жабин