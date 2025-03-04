IT-компании не обойдут вниманием

В России не стали продлевать мораторий на налоговые проверки IT-компаний. ФНС приостановила выездные инспекции в марте 2022 года. Такую меру ввели из-за санкций, которые больше всего повлияли именно на бизнес в сфере высоких технологий. Спустя три года срок действия запрета закончился. Решения о его пролонгации не принято, пишут «Ведомости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Какими будут последствия для IT-предпринимателей? Генеральный директор разработчика программного обеспечения SETERE Group Олег Ивченков сомневается в целесообразности проверок. Кроме того, по его мнению, в итоге может усилиться «потребительский экстремизм»: «Всевозможные инспекции часто становятся способом давления на компании, начиная от банальной заказухи, когда конкуренты под видом добропорядочного гражданина пишут жалобу на какое-то нарушение и налоговая обязана на это отреагировать. С таким мы сталкивались. И псевдопотребительский терроризм в части проверок — это серьезная штука. С другой стороны, на местах, если мы говорим про какие-то региональные истории, зачастую подобные проверки могут быть вызваны какими-то способами вымогательства. Никуда это не делось, несмотря на прозрачность.

Вообще такие меры не очень нужны, потому что сейчас, если ты работаешь в России, то ФНС и так видит все».

Мораторий уже давно перестал быть актуальным, считает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Он согласен, что число выявленных нарушений резко вырастет, однако, по его словам, существуют нюансы: «Здесь важно обратить внимание на одну деталь — государство при проверках ко многому с пониманием отнеслось на период как раз адаптации. Это был фактически форс-мажор. Люди, компании, особенно в нашем IT-бизнесе, искали пути выхода из ситуации, когда иностранные вендоры взяли деньги и ушли с российского рынка. Системным интеграторам нужно было как-то отчитываться о непоставленных услугах или программном обеспечении от зарубежных компаний. Они попали в этот разрыв, им было трудно и по документам, и по отчетности. Мы в то время вели переговоры с Федеральной налоговой службой, и там нашли понимание.

Важно, чтобы сейчас вот эти проверки не стали совсем критичными».

У отмены моратория есть и плюсы: это создаст судебный прецедент для оспаривания прав IT-компаний на налоговые льготы, подчеркнула руководитель практики цифрового права Taxology Светлана Самохвалова: «Из-за того, что действовал такой запрет, сложилась ситуация, при которой пока что нет практики, как применять условия IT-льгот. Не было и массовых налоговых споров, и процессов. Поэтому до сих пор немножко непонятно, как применять эти нормы, хотя они действуют в текущей редакции с 2022 года. Так что отмена моратория будет влиять в двух аспектах. Всех сразу не окучат: IT-компаний много, в отличие от ресурсов налоговиков. То есть станут выбирать, к кому прийти в первую очередь.

Наверное, прежде всего это коснется самых крупных игроков, которые выбиваются среди общей доходности.

Второе последствие — это то, что начнет наконец-то формироваться на местах у налоговых органов понимание, как применять эти нормы, понимание IT-сегмента бизнеса. Сейчас идет ужесточение, как бы пересмотр условий для IT-компаний. Почему? Потому что становятся жестче условия и по ипотеке в этом сегменте, и неналоговые преференции, в частности, бронь от мобилизации. Туда будет попадать меньший круг работников».

Вместе с тем вариант продления моратория обсуждают в Минцифры, сообщают «Ведомости». Однако собеседник издания отметил, что к вопросу нужно подходить «крайне взвешенно». По данным СМИ, только за первый год действия запрета на выездные налоговые проверки число аккредитованных IT-компаний выросло с 14 тыс. почти до 21 тыс.

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Никита Путятин