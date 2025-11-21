«Автоматическое продление было временной мерой»

С 1 января 2026 года в России прекратится автоматическое продление водительских удостоверений, введенное в 2022 году. Водителям придется самостоятельно оформлять замену документов через Госуслуги с обязательным прохождением медкомиссии. Продленные права со сроком окончания их действия 31 декабря 2025 года, аннулируются на следующий день, предупреждает ростовский адвокат Сергей Землянский:



«С 2026 года российских водителей ждут изменения в процедуре замены прав. Временный порядок, действовавший с 2022 года, уходит в прошлое. Больше нельзя будет просто ездить с просроченным удостоверением — придется посещать медучреждения и отделения ГАИ. Но не все так страшно: переходный период предусмотрен для тех, чьи документы истекают в ближайшее время.

При замене водителям потребуется подать заявление и пройти медкомиссию. Экзамены пересдавать не нужно, но за медицинскую справку придется заплатить. Она станет обязательным условием для получения новых прав. Проходить врачей нужно будет в аккредитованных медучреждениях. Считаю это хорошей новостью. Во времена СССР детальный медосмотр шоферов был одним из главных условий для выдачи водительского удостоверения. Но снова сдавать экзамен по вождению автомобиля не потребуется. Достаточно будет предоставить справку установленного образца вместе с другими документами.

Процедура медосмотра знакома большинству водителей — она не изменилась с прошлых лет. Нужно будет посетить терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога. Стоит заранее запланировать время на получение справки — процесс может занять несколько дней.

А еще рекомендую водителям заранее проверить дату окончания действия прав. Например, если права выдавались со сроком действия до 31 декабря 2022 года и автоматически продлевались на три года, до 31 декабря 2025-го, то с 1 января 2026-го такое водительское удостоверение станет недействительным.

В России водительские права выдаются на 10 лет. Процедура замены необходима для предоставления инспекторам актуальных данных о водителе.

Важно понимать, что использование просроченных, поврежденных прав или документов на старую фамилию приравнивается к полному отсутствию водительского удостоверения. За такое нарушение предусмотрен штраф от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. согласно ч.1 ст.12.7 КоАП РФ.

Если собственник машины передает управление водителю с просроченными правами, то на штраф “попадают” оба: нарушитель — на 5-15 тыс. руб., владелец авто — на сумму до 30 тыс. руб.



Водителям стоит внимательно следить за сроками действия своих документов и заранее планировать их замену. Лучше начать процесс за два-три месяца до окончания срока: это позволит автомобилисту избежать спешки и все сделать правильно.

На мой взгляд, автоматическое продление вводилось как временная антикризисная мера и бессрочным быть не могло. Безопасность дорожного движения важнее, поэтому с 1 января 2026 года вновь необходимо подтверждать право управления транспортным средством в установленном порядке».