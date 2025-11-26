Главные новости за 26 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Власти Крыма продолжат требовать от Украины компенсацию за ущерб от водной и энергетической блокад в размере 9,7 трлн руб. даже после смены правительства в Киеве.

Организаторы паромной линии «Трабзон — Сочи» продолжают добиваться разъяснений после приостановки рейсов.

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском восстановил отгрузку нефти в полночь 26 ноября, через сутки после ночной атаки беспилотников.

Два детских сада в Туапсе, пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов, возобновили прием воспитанников после завершения восстановительных работ.

Строительно-монтажные работы на Тургеневском мосту через Кубань в Краснодаре выполнены примерно наполовину.

Авиакомпания S7 отменила прямые рейсы в Геленджик из Москвы и Новосибирска через несколько месяцев после их возобновления летом 2025 года, сконцентрировавшись на полетах в Краснодар.

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко не смог добиться взыскания 300 тыс. руб. с местной жительницы Маргариты Белых.

После атаки БПЛА в Туапсе ввели локальный режим ЧС.

Акции ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) продемонстрировали резкое снижение на торгах Мосбиржи после заявления заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о фактической утрате актуальности зерновой сделки.

В Краснодаре на 49-м году жизни умер кубанский адвокат, широко известный по ряду громких процессов, Алексей Аванесян.