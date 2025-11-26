В Туапсе ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

После атаки БПЛА в Туапсе ввели локальный режим ЧС. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Второй день спасатели продолжают устранять последствия массированной атаки беспилотников на регион в одном из многоквартирных домов. В ближайшее время начнут восстанавливать кровлю поврежденного здания. Пострадавшие квартиры обследует комиссия по оценке ущерба.

Как сообщает оперштаб, владельцам квартир и домов, жилье которых пострадало из-за атаки беспилотников, нужно оставить заявку по номеру ЕДДС — 112. Специалисты отработают заявления, осмотрят поврежденные помещения и определят размер материальной помощи.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. По данным Министерства обороны Российской Федерации, средствами противовоздушной обороны было сбито 76 дронов над территорией Кубани и 116 — над акваторией Черного моря. В результате атаки в регионе повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах, пострадали шесть жителей. Также незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании краевой столицы. Больше всего пострадали Новороссийск и Геленджик.

Алина Зорина