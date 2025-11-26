Вопрос о возобновлении парома «Трабзон — Сочи» остается нерешенным

Организаторы паромной линии «Трабзон — Сочи» продолжают добиваться разъяснений после приостановки рейсов. Генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян сообщил «РИА Новости», что направлены обращения в Минтранс России и администрацию президента. Ответа пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным собеседника агентства, ситуация обсуждается на уровне транспортных ведомств России и Турции. Ранее представитель турецкой компании Liderline Мустафа Чакыр говорил, что линия взяла паузу до получения инструкций от турецких властей.

Пассажирам, которым не удалось попасть в Сочи первым рейсом, уже вернули деньги. Компенсации получили и те, кто бронировал места на ноябрь и декабрь — всего более 100 человек.

Господин Туркменян пояснял, что заход парома Seabridge в порт Сочи был согласован со всеми службами, а сама линия официально зарегистрирована в Минтрансе РФ как круглогодичная до конца 2027 года. Судно, вышедшее 5 ноября, так и не получило разрешение и спустя двое суток ожидания вернулось в Трабзон.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявлял, что инфраструктура порта Сочи пока не готова к приему грузопассажирских судов: в пункте пропуска нет необходимых мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. В Минтрансе РФ уточнили, что их можно установить дополнительно.

Тема запуска линии остается в работе, а будущее рейсов зависит от решения федеральных структур и согласований на двух сторонах Черного моря.

Нурий Бзасежев