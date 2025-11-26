В Краснодаре умер известный кубанский адвокат Алексей Аванесян

В Краснодаре на 49-м году жизни умер кубанский адвокат, широко известный по ряду громких процессов, Алексей Аванесян. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила его супруга Юлия Ляшова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Аванесян Фото: Алексей Аванесян

Причиной смерти юриста стала аневризма.

Алексей Аванесян на протяжении ряда лет являлся одним из самых медийных адвокатов Краснодарского края, открытых для прессы. Кроме того, он был известен тем, что брался за самые сложные и, с точки зрения многих его коллег, заведомо проигрышные дела. Однако его яркие выступления в суде, острые вопросы участникам дел часто вводили в ступор и обезоруживали его процессуальных оппонентов.

В СМИ громко звучали такие дела с его участием, как: защита так называемого «краснодарского каннибала» Алексея Бакшеева, в невиновность которого он лично верил и доказывал ее до последнего, защита рэпера Хаски, снятия административного ареста которого за выступление в Краснодаре ему удалось добиться, защита массажиста Сергея Марина в деле о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетнего (известно как дело о логопедическом колпачке). В рамках данного процесса адвокат также до последнего доказывал невиновность своего клиента самыми разными методами. Ярко Алексей провел процесс, защищая так называемого блогера-сыроеда Максима Лютого, обвиненного в смерти его ребенка. Он нашел сильные доказательства и приводил веские доводы невиновности молодого человека.

Часто Алексей Аванесян защищал активистов, оказавшихся на скамье подсудимых. При этом он не отказывал в помощи и бывшим сотрудникам правоохранительных структур.

Последним громким делом, которым занимался Алексей Аванесян, было уголовное дело двух экс-полицейских, которым Ейский суд вынес приговор, написанный с помощью нейросетей. В одной из последних бесед с корреспондентом «Ъ-Кубань» адвокат рассказал, что планирует ставить вопрос о допустимости использования инструментов искусственного интеллекта при подготовке судебных актов перед Конституционным судом РФ. Тогда он пригласил журналиста на процесс, связанный с этим делом.

В интервью и личных беседах Алексей Аванесян говорил, что видит своей главной задачей оказание помощи человеку, оказавшемуся один на один с государственной машиной.

Изданию не удалось получить мнение адвоката по недавнему сообщению о планах властей установить новые правила для назначения залога подозреваемым по уголовным делам. На это предложение прокомментировать данную инициативу юрист уже не ответил.

Редакция «Ъ-Кубань» приносит соболезнования родным и близким Алексея Аванесяна.

Михаил Волкодав