Поврежденные после атаки БПЛА детские сады в Туапсе возобновили работу

Два детских сада в Туапсе, пострадавших при атаке беспилотных летательных аппаратов, возобновили прием воспитанников после завершения восстановительных работ. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Детский сад № 41 «Ивушка» вернулся к обычному режиму работы 26 ноября, приняв всех воспитанников на полный день. Территорию учреждения полностью очистили и привели в порядок.

В здании детского сада № 40 «Дюймовочка» завершают замену остекления. 26 ноября учреждение функционирует в режиме кратковременного пребывания, обслуживая 25 детей. Полное возобновление работы запланировано на 27 ноября.

Массированная атака беспилотников на Краснодарский край произошла в ночь на 25 ноября. Согласно данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО было сбито 76 БПЛА над территорией Кубани и 116 — над акваторией Черного моря. В результате атаки в регионе повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах, пострадали шесть жителей. Также незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании краевой столицы. Больше всего пострадали Новороссийск и Геленджик.

Алина Зорина