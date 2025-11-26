Акции НКХП на Мосбирже падали почти на 7% на заявлении замглавы МИД РФ

Акции ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) продемонстрировали резкое снижение на торгах Мосбиржи после заявления заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о фактической утрате актуальности зерновой сделки. К 14:39 мск бумаги подешевели на 6,95%, до 495 руб. за акцию, однако позже динамика несколько скорректировалась: к 16:13 мск котировки составляли 505 руб., что соответствует падению на 5,08%, обратил внимание ТАСС.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Поводом для распродаж стало заявление господина Рябкова о том, что прежний формат зернового соглашения исчерпал себя, а усилия по обеспечению продовольственной безопасности должны строиться на иных, более действенных механизмах. Он также отметил, что Евросоюз препятствовал реализации договоренностей, которые могли бы стабилизировать ситуацию на мировых продовольственных рынках и обеспечить доступ к российскому зерну для стран, испытывающих дефицит.

Дополнительное внимание рынков привлекла инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным возможность восстановления элементов зернового коридора.

НКХП управляет зерновым грузовым терминалом в Новороссийске и оказывает услуги по перевалке и транспортировке зерновых грузов.

Вячеслав Рыжков