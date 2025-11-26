Глава Приморско-Ахтарского района не смог отсудить у пенсионерки 300 тысяч рублей

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко не смог добиться взыскания 300 тыс. руб. с местной жительницы Маргариты Белых: суд существенно уменьшил заявленные требования. Как сообщила пресс-служба судебной системы, итоговая сумма составила 85 тыс. 10 руб., при этом пенсионерке предоставлена рассрочка платежей. Средства будут перечисляться чиновнику ежемесячно по 1,5 тыс. руб. до 2030 года, последний платеж определен в размере 1 тыс. 10 руб., пишет портал 93.ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спор возник после публикаций Маргариты Белых в социальных сетях, в которых она критиковала главу района. По словам ответчицы, ее высказывания носили сравнительный, а не утверждающий характер. Суд частично согласился с ее доводами и скорректировал размер компенсации.

Вячеслав Рыжков