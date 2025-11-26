Ремонт Тургеневского моста в Краснодаре завершен почти наполовину

Строительно-монтажные работы на Тургеневском мосту через Кубань в Краснодаре выполнены примерно наполовину. Об этом сообщили «Ведомостям Юг» в городской администрации. По данным мэрии, завершена реконструкция двух полос на выезд из города, с 23 ноября подрядчик приступил к ремонту двух полос на въезд. Движение на участке частично ограничено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань» Фото: Фото: Татьяна Ручкина / «Ъ-Кубань»

Согласно условиям контракта, капитальный ремонт моста планируется завершить в августе 2026 года. Тургеневский мост, связывающий Краснодар с Тахтамукайским районом Адыгеи, эксплуатируется 38 лет и ранее не закрывался на полную реконструкцию. На сегодняшний день дорожное покрытие моста имеет значительные повреждения с обеих сторон.

Проект ремонта предусматривает полную замену асфальтобетонного полотна, частичную замену балок пролетного строения, локальное восстановление пролетов и опор, а также обновление тротуаров и лестничных сходов со стороны Краснодара.

Вячеслав Рыжков