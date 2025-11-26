КТК возобновил отгрузку нефти после атаки беспилотников под Новороссийском

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском восстановил отгрузку нефти в полночь 26 ноября, через сутки после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

«Все сообщения СМИ и социальных медиа о возобновлении в более ранние сроки является недостоверной»,— говорится в заявлении компании.

В пресс-службе уточнили, что прием нефти от грузоотправителей в систему «Тенгиз — Новороссийск» в последние дни проходил в штатном режиме.

Ночью 25 ноября в результате удара дронов пострадал административный корпус морского терминала КТК. Сотрудников здания эвакуировали до происшествия по общегородскому сигналу «Беспилотная опасность», пострадавших не было. Грузовые операции у выносных причальных устройств были приостановлены.

Подробнее об одной из самых масштабных атак БПЛА на Краснодарский край — в материале «Массированный удар».

Нурий Бзасежев