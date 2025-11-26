Авиакомпания S7 отменила рейсы в Геленджик из Москвы и Новосибирска

Авиакомпания S7 отменила прямые рейсы в Геленджик из Москвы и Новосибирска через несколько месяцев после их возобновления летом 2025 года, сконцентрировавшись на полетах в Краснодар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Аэропорт Геленджика восстановил работу летом 2025 года после трехлетнего перерыва с февраля 2022 года. В июле S7 объявила о запуске маршрутов в курортный город из столицы и крупнейшего сибирского центра. В августе компания включила Геленджик в зимнее расписание из Новосибирска.

«Несколько лет логистика из Москвы, Новосибирска и других городов в большую часть Краснодарского края была крайне сложной. Стремясь максимально удовлетворить спрос, мы сосредоточились на максимально удобном пункте для дальнейших передвижений по Краснодарскому краю и в Крым — аэропорту Краснодара», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

В S7 допустили восстановление маршрутов в Геленджик летом 2026 года при росте пассажиропотока на данном направлении. Сейчас из Новосибирска в Геленджик прямые перелеты не выполняет ни одна авиакомпания. Из столицы на курорт летают «Аэрофлот» и Utair.

Алина Зорина