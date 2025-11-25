Главные новости за 25 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Балтийский завод направил в Арбитражный суд Москвы иск к ФГУП «Атомфлот» (входит в «Росатом») с требованием вернуть отчет по обоснованию безопасности ядерных реакторов для ледоколов проекта 22220. Речь идет о документации для пятого и шестого серийных судов этой серии — ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».

Полиция Ленинградской области провела очередной масштабный рейд по местам компактного проживания кочевого народа в Тосненском районе. При проверке были выявлены факты ненадлежащего содержания детей, граждане без паспорта и подпольная майнинг-ферма.

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга провела проверку в одном из частных пансионатов. Были выявлены многочисленные грубые нарушения, в том числе санитарных норм, использование помещения не по назначению и т.д.

Власти Санкт-Петербурга в следующем году могут ужесточить требования к заведениям, торгующим алкоголем в многоквартирных домах. Изменения будут обсуждаться после анализа статистики.

Багратионовский районный суд Калининградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для ученика 11-го класса, обвиняемого в покушении на совершение террористического акта. По версии следствия, он вступил получил задание поджечь здание храма святого великомученика Дмитрия Солунского в городе Ладушкин.

Экономия в сфере государственного заказа Санкт-Петербурга с начала этого года составила 3,5 млрд рублей. Власти постепенно настраивают городских заказчиков на работу по принципу «закупка без переплаты».

Петродворцовый районный суд запретил к распространению информацию об адресах двух организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России на трех сайтах, в число которых попала социальная сеть «ВКонтакте».

Жителя Санкт-Петербурга Александра Пимкина привлекли к ответственности за распространение в Сети сведений, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность. Он должен оплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Lada Granta заняла первую строчку в рейтинге новых отечественных авто по спросу в Санкт-Петербурге по итогам октября 2025 года. На втором месте расположилась более дорогая модель Волжского автозавода — Lada Vesta.

Архангельский водорослевый комбинат (АВК) намерен в 2028 году запустить первое в России производство пищевого альгината натрия. Инвестиции в новый проект компания оценивает в сумму 1 млрд рублей.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко предложил реформировать систему образования для инженерных специальностей и ввести обязательную трехлетнюю отработку после выпуска. Он подчеркнул, что в других странах законодательно закреплены дополнительные обязательства для подобных специалистов.

В Санкт-Петербурге перенесли официальное открытие МФТРК «Голливуд» на Пионерской на 6 декабря. Несколько дней назад объявлялось, что полноценную работу ТРЦ начнет 27 ноября.

Кресло генерального директора ООО «О’Кей» занял Андрей Кришнев. Он приступил к исполнению своих обязанностей 25 ноября.