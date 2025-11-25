Незаконную деятельность частного пансионата в Старо-Паново выявила прокуратура

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения требований федерального законодательства в деятельности одного из частных пансионатов на юго-западе города. Мероприятия прошли с привлечением специалистов контролирующих органов.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что индивидуальный предприниматель оказывает социальные услуги по круглосуточному проживанию и уходу за пожилыми людьми и гражданами с ограниченными возможностями здоровья в одном из арендованных коттеджей на территории поселка Старо-Паново.

При этом в ходе проверки были выявлены многочисленные грубые нарушения, в том числе санитарных норм, использование помещения не по назначению и т.д.

По данному факту прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, потребовав владельца частного пансионата прекратить незаконную деятельность. Иск в настоящий момент находится на рассмотрении, отметили в надзорном органе.

Андрей Цедрик