Подпольную майнинг-ферму нашла полиция у представителей табора в Тосненском районе

Полиция Ленинградской области провела очередной масштабный рейд по местам компактного проживания кочевого народа в Тосненском районе. При проверке были выявлены факты ненадлежащего содержания детей, граждане без паспорта и подпольная майнинг-ферма.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в ходе мероприятия были установлены личности свыше сотни граждан, относящихся к представителям табора, среди которых оказались 24 несовершеннолетних. В отделы доставили более двух десятков граждан, нескольких из них привлекли к ответственности за проживание без паспорта. Все они были дактилоскопированы, после чего некоторым при участии представителя военкомата вручили повестки.

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних выявили серьезные нарушения в трех семьях: там не было нормальных спальных мест, порядка, продуктов питания и необходимых вещей. На родителей составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Также во время обследования территории одного из домов на улице 5-я Дорога в поселке Красный Бор в подвальном помещении полицейские обнаружили оборудование, похожее на майнинг-установку. При этом владельцы жилья не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии. Данная техника изъята, проводится разбирательство, отметили в главке.

Андрей Цедрик