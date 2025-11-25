В Петербурге могут ужесточить «закон о наливайках» в 2026 году

Власти Санкт-Петербурга в следующем году могут ужесточить требования к заведениям, торгующим алкоголем в многоквартирных домах. Изменения будут обсуждаться после анализа статистики, заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) Александр Ситов в эфире телеканала 78.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Ситова, более 2,5 тыс. объектов общепита, расположенных в жилых домах, обладали лицензиями на продажу алкоголя. Уже закрылись 12 заведений, у 38 лицензии приостановлены.

«Мы вернемся к обсуждению в следующем году, когда статистика будет более явная, проработаем возможные препятствия или необходимость ужесточения, услышим граждан»,— сообщил чиновник.

Господин Ситов отметил, что часть заведений уже сменила формат работы. Многие из них теперь функционируют как магазины или просто отпускают алкоголь только до 22:00. По словам главы КППИиТ, в реестр объектов, имеющих право на продажу алкоголя в формате общепита в многоквартирных домах подано более 570 заявок, около 400 из которых уже одобрены.

Напомним, что согласно вступившему в силу с 1 сентября закону, который регламентирует торговлю спиртным в заведениях общепита в жилых домах и на прилегающих территориях, продавать алкоголь могут только точки, имеющие площадь зала не менее 50 кв. м и соблюдающие еще ряд условий. Чтобы торговать спиртным ночью, необходимо пройти официальную проверку и попасть в реестр ресторанов.

Подробнее про «закон о наливайках» — в материале «Ъ-СПб» «До пятидесяти не наливать».

