Ректор Горного университета предложил ввести отработку для инженеров после выпуска

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко предложил реформировать систему образования для инженерных специальностей и ввести обязательную трехлетнюю отработку для выпускников. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Ректор Санкт-Петербургского государственного горного института Владимир Литвиненко

«Надо сократить минимум в 3 раза количество вузов и начать выдавать по конкурсу государственные образовательные гранты. По окончании обучения выдается справка о прохождении образовательной программы высшего инженерного образования»,— полагает господин Литвиненко.

После обучения по такой системе, по его мнению, обязательным условием для получения диплома должна стать трехлетняя отработка на производстве.

Ректор Горного университета подчеркнул, что в других странах законодательно закреплены дополнительные обязательства для подобных специалистов.

«В США, например, ежегодно выпускается всего 2000 инженеров. Это сертифицированные индивидуалы, штучно учетные. Каждому из них выдается специальное удостоверение, согласно которому он не имеет права уехать из страны, не снявшись с учета. В Германии — все то же самое»,— отметил он.

Артемий Чулков