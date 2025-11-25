Смольный заявил об экономии в сфере госзаказа на 3,5 млрд рублей с начала года

Экономия в сфере государственного заказа Санкт-Петербурга с начала этого года составила 3,5 млрд рублей. Такую информацию предоставили в аппарате вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Петербурга Валерия Москаленко.

По словам чиновника, власти постепенно настраивают городских заказчиков на работу по принципу «закупка без переплаты». «Стремимся свести к минимуму возможные необоснованные расходы на всех этапах проведения закупочных процедур»,— цитирует господина Москаленко пресс-служба Смольного.

В частности, на этапе рассмотрения проектов извещения экономия в Петербурге составила 1,49 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года она увеличилась в два раза (с 716 млн до 1,49 млрд рублей), отметили в городской администрации.

Еще 727 млн рублей экономии город получил по результатам проверки расчетов изменения цены контрактов на стадии исполнения контрактов, добавили в пресс-службе Смольного.

Андрей Цедрик