Андрей Кришнев назначен гендиректором ООО «О’Кей»

Кресло генерального директора ООО «О’Кей» занял Андрей Кришнев. О его назначении на эту должность с 25 ноября сообщили в пресс-службе компании, управляющей сетью гипермаркетов «О’Кей».

Господин Кришнев имеет 20 лет опыта работы на руководящих должностях в секторе FMCG. Свою карьеру управленец начал в компании Proctеr&Gamble. Там он стал директором по работе с ключевыми клиентами, начав с позиции менеджера.

Новый гендиректор ООО «О’Кей» сфокусируется на дальнейшем развитии сети, росте ее эффективности и позиционировании на рынке розничной торговли, уточнили в компании.

O’Key Group S.A. официально сообщила о завершении сделки по продаже гипермаркетов. ООО «О’Кей» со всеми дочерними структурами перешло под управление ООО «РБФ Ритейл».

Татьяна Титаева