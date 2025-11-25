В Калининградской области школьника арестовали по обвинению в покушении на теракт

Багратионовский районный суд Калининградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для ученика 11-го класса, обвиняемого в покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

По версии следствия, несовершеннолетний вступил в переписку в мессенджере с участником организации, признанной террористической в России, и получил задание поджечь здание храма святого великомученика Дмитрия Солунского в городе Ладушкин.

За денежное вознаграждение он изготовил легковоспламеняющуюся жидкость и 22 ноября подошел к зданию храма. Его действия пресекли сотрудники УФСБ по Калининградской области.

Следователь указал, что оставление подростка на свободе может представлять угрозу обществу, а также позволить ему скрыться или воспрепятствовать расследованию. Суд признал доводы обоснованными и арестовал обвиняемого до 22 января 2026 года.

Артемий Чулков