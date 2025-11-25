Суд в Петербурге запретил информацию об адресах организаций ОПК на трех сайтах

Петродворцовый районный суд запретил к распространению информацию об адресах двух организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России на трех сайтах, в число которых попала социальная сеть «ВКонтакте». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд принял во внимание, что указанные в исках юридических лица входят в перечень организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный приказом Минпромторга.

Поскольку сведения о соисполнителях гособоронзаказа могут быть использованы против безопасности страны, суд признал запрещенной к распространению на территории РФ соответствующую информацию по пяти ссылкам.

Артемий Чулков