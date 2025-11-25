Считавшего россиян орками и биомусором петербуржца оштрафовали на 30 тыс. рублей

Жителя Санкт-Петербурга Александра Пимкина привлекли к ответственности за распространение в Сети сведений, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность. Он должен оплатить штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Невский районный суд постановил, что пользователь разместил информацию в интернете, которая выражает неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ. В одном из мессенджеров он писал комментарии, называя россиян орками и биомусором. Негативное мнение было и насчет 56% населения России, насчет молодежи.

В ходе заседания правонарушитель признал вину. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Татьяна Титаева