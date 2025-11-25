Lada Granta стала самым продаваемым отечественным авто в Петербурге в октябре

Lada Granta заняла первую строчку в рейтинге новых отечественных авто по спросу в Санкт-Петербурге по итогам октября 2025 года. Такими данными поделился с «Ъ Северо-Запад» сервис «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На втором месте расположилась более дорогая модель Волжского автозавода — Lada Vesta. Далее идут Solaris HC, Lada Niva Legend и Lada Vesta Cross. Наибольший прирост спроса за год зафиксирован у Solaris HC — в 2 раза.

В структуре предложения лидирует Lada Granta с долей 14% всех объявлений, Также в пятерку вошли Lada Niva Travel (7%), Tenet T8 (6%), Solaris HC (6%) и Lada Largus (6%).

Доступнее в октябре стали Solaris HC (–10%, до 2,7 млн рублей) и Lada Vesta Cross (–2%, до 1,9 млн рублей). Средняя стоимость нового отечественного автомобиля в Петербурге составила 2 млн рублей.

В сегменте автомобилей с пробегом наибольший спрос зафиксирован на Lada Granta, Lada Priora, Lada 2114 Samara, Lada Largus и Lada Vesta. Прирост спроса наиболее заметен у Lada Largus (+44%) и Lada Vesta (+33%).

На «вторичке» шире всего представлена Lada Granta — 11% всех объявлений региона, после нее идут Lada Vesta (7%), Lada Largus (7%), LADA Priora (5%) и Lada 2114 Samara (4%).

В октябре подешевели такие модели, как Lada Largus (–17%, до 639 тыс. рублей), Lada Priora (–13%, до 260 тыс. рублей), Lada Vesta (–10%, до 869 тыс. рублей, Lada Granta (–8%, до 549 тыс. рублей). Средняя цена авто российского производства с пробегом в Северной столице составила 470 тыс. рублей.

Артемий Чулков