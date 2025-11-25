Архангельский водорослевый комбинат начнет выпуск пищевого альгината к 2028 году

Архангельский водорослевый комбинат (АВК) намерен в 2028 году запустить первое в России производство пищевого альгината натрия. Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на генерального директора предприятия Бориса Этина.

Сейчас в России пищевой альгинат не выпускается, рынок почти полностью зависит от поставок из Китая, отметил глава предприятия. Инвестиции в новый проект компания оценивает в сумму 1 млрд рублей. Допускают как использование собственных средств и привлечение соинвестора.

АВК рассчитывает занять не менее 30% российского рынка пищевого альгината, объем которого оценивается примерно в 2,4 тыс. т в год. Предприятие планирует производить около 800 т продукции ежегодно.

Власти Архангельской области заявили изданию, что комбинат сможет претендовать на региональные меры поддержки, включая льготное финансирование через региональный фонд развития промышленности.

АВК уже производит фармацевтический альгинат натрия, используемый в медицинских препаратах и БАДах. По словам господина Этина, технология выпуска пищевой продукции отличается — для нее важны вязкость и сила геля. В 2026–2027 годах планируется осуществить закупку, монтаж и пусконаладку оборудования, а в следующем году — полноценно запустить производство.

В октябре АВК расширил производственные мощности, запустив новый цех по выпуску косметики из арктических водорослей. В компании заявили, что открытие площадки увеличит объемы выпуска продукции с 500 до 750 тыс. упаковок к 2026 году.

Артемий Чулков