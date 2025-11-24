Главные новости за 24 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Пострадавшие в результате обстрелов Севастополя со стороны Украины получили в общей сложности порядка 100 млн руб. компенсаций.

Стоимость проекта обхода Адлера увеличилась до 127,9 млрд руб.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведет традиционную прямую линию с жителями региона 5 декабря в эфире телеканала «Кубань 24».

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков не нашел покупателей на льва, который напал на него в июне. Хищник остается в парке, поскольку запросов от потенциальных приобретателей не поступило.

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор пятерым организаторам кредитного кооператива «Сберегательный союз».

ВККС разрешила завести дело против судьи из Адыгеи за взятку в 2,5 млн рублей.

Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иски местных компаний о взыскании с Украины более 5,3 млрд руб. ущерба от водной и энергетической блокад.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил приговор бывшим сотрудникам Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени А.К. Серова, осужденным по делу о хищении денежных средств.

Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы передано в Первомайский районный суд.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Анатолий Вороновский, в отношении которого расследуется уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, подал заявление о досрочном сложении полномочий.

В Геленджикском лесничестве Краснодарского края ликвидирован лесной пожар на площади около 10 га.