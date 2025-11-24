Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани осудили организаторов финансовой пирамиды, похитивших 870 млн рублей

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор пятерым организаторам кредитного кооператива «Сберегательный союз». Рафаэль Бабаев, Владислав Хачиян, Юрий Пышин, Оксана Гребенщикова и Игорь Герасимов признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в период с мая 2014 года по февраль 2019 года обвиняемые привлекали денежные средства граждан под предлогом вложения в кредитные кооперативы с доходностью около 13%. На самом деле структура «Мой вклад», а в дальнейшем «Сберегательный союз» работала по схеме финансовой пирамиды — проценты выплачивались за счет денег новых вкладчиков. Потерпевшими по делу стали 1197 человек. Общий ущерб превысил 870 млн руб.

Бабаеву назначили наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы, Хачияну — 7 лет, Пышину — 4 года 6 месяцев, Гребенщиковой — 5 лет, Герасимову — 4 года 1 месяц. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд сохранил арест на имущество фигурантов на сумму свыше 873 млн руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина

Новости компаний Все