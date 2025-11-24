На Кубани осудили организаторов финансовой пирамиды, похитивших 870 млн рублей

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор пятерым организаторам кредитного кооператива «Сберегательный союз». Рафаэль Бабаев, Владислав Хачиян, Юрий Пышин, Оксана Гребенщикова и Игорь Герасимов признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в период с мая 2014 года по февраль 2019 года обвиняемые привлекали денежные средства граждан под предлогом вложения в кредитные кооперативы с доходностью около 13%. На самом деле структура «Мой вклад», а в дальнейшем «Сберегательный союз» работала по схеме финансовой пирамиды — проценты выплачивались за счет денег новых вкладчиков. Потерпевшими по делу стали 1197 человек. Общий ущерб превысил 870 млн руб.

Бабаеву назначили наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы, Хачияну — 7 лет, Пышину — 4 года 6 месяцев, Гребенщиковой — 5 лет, Герасимову — 4 года 1 месяц. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд сохранил арест на имущество фигурантов на сумму свыше 873 млн руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина