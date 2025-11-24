ВККС разрешила завести дело против судьи из Адыгеи за взятку в 2,5 млн рублей

Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи Адама Воитлева по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии Следственного комитета РФ, Адам Воитлев, исполнявший обязанности председателя суда, получил через посредника 2,5 млн руб. несколькими траншами. Взамен он снял арест с имущества подсудимого Савченко, обвинявшегося в мошенничестве в особо крупном размере, и обещал содействовать в возвращении дела в прокуратуру.

Заседание коллегии прошло без участия Адама Воитлева, который не явился на рассмотрение вопроса. Решение принято после заявлений председателя Верховного суда России Игоря Краснова, который 5 ноября в своем первом интервью на этой должности подчеркнул, что коррупционные проявления среди судей «будут жестко пресекаться и находятся под его личным контролем».

19 ноября стало известно, что ВККС рассмотрит вопросы о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей, включая Воитлева и отставного мирового судьи из Кабардино-Балкарии Магомеда Темботова. На том же заседании будет решаться вопрос о прекращении отставки председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

Анна Гречко