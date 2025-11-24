Владелец «Тайгана» не смог продать льва, напавшего на него летом

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков не нашел покупателей на льва, который напал на него в июне. Хищник остается в парке, поскольку запросов от потенциальных приобретателей не поступило, сообщает ТАСС.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Зубков уточнил, что рассматривал возможность передачи животного в другой зоопарк ввиду личного дискомфорта после происшествия. Однако отсутствие интереса со стороны учреждений исключило такую опцию. По словам владельца парка, сейчас лев ведет себя стабильно и не проявляет агрессии.

Инцидент произошел 22 июня во время кормления животных. Один из львов напал на Олега Зубкова, причинив множественные травмы, в том числе повреждение трахеи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). Ход расследования контролировала прокуратура.

Анна Гречко